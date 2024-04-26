Курс доллара в Лондоне достиг 155 йен впервые за 34 года
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Лондон, 24 апреля (Jiji Press). Курс доллара поднялся выше 155 йен впервые с июня 1990 года на торгах в Лондоне, чему способствовали продажи йены, вызванные спекуляциями на разнице между процентными ставками в Японии и США.
Рост доллара произошёл из-за того, что валютные трейдеры опасались возможной интервенции японских властей с целью покупки йены на рынке.
В 13:25 доллар торговался на уровне 154,93-155,03 йены, что на 0,18 йены выше, чем в 16:00 23 апреля.
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