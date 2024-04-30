Япония нацелена на опережающий рост зарплат

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Токио, 27 апреля (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил решимость сохранить рост зарплат, опережающий инфляцию, на мероприятии в честь Дня труда, прошедшем в Токио.

«Мы обязательно закрепим тенденцию к повышению зарплат выше уровня инфляции в следующем году и далее», - заявил Кисида на центральном съезде Всеяпонской конфедерации профсоюзов «Рэнго», посвященном Дню труда.

Некоторые из присутствующих освистали премьер-министра, призывая его «возвращаться домой».

Кисида посетил ежегодный митинг, приуроченный к Дню труда, второй год подряд. В прошлом году он стал первым действующим премьер-министром, присутствовавшим на этом мероприятии, со времен Абэ Синдзо, который был там в 2014 году.

В этом году в рамках ежегодных «сюнто» - переговоров между работодателями и профсоюзами - премьер провел три заседания правительственной трехсторонней комиссии.

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