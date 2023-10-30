Всё больше японцев разных поколений ищут помощи в банках продуктов

Экология в быту

Спрос на помощь, которую оказывают японские банки продуктов, как никогда высок. Помимо неполных семей и одиноких пожилых людей, в последнее время даже студенты, живущие в одиночестве, испытывают трудности с обеспечением базовой потребности в ежедневном питании. Какова же реальность бедности, настигающей всех, независимо от возраста?

Углубляющийся кризис

Банки еды и местные власти тесно сотрудничают. Фудзита Макото, директор Банка продуктов Канагавы в городском округе Канадзава в Йокогаме, говорит, что его организация полагается на информацию, предоставляемую администрацией округа и другими общественными организациями, чтобы найти людей, нуждающихся в помощи. Особое внимание его банк уделяет пожилым людям, живущим в одиночестве.

В соответствии с двухуровневой пенсионной системой Японии, самозанятые, которые могут платить взносы только в Национальную пенсионную систему, имеют право на базовую пенсию по старости с 65 лет как для мужа, так и для жены. Однако, как отмечает Накадзима Кунио, старший научный сотрудник Токийского исследовательского института NLI, домохозяйства, полагающиеся исключительно на базовые выплаты по социальному обеспечению, находятся в опасном положении, поскольку со смертью одного из супругов доход семьи резко падает. «Когда муж умирает, жене остаётся только её собственная базовая пенсия по старости», –объясняет Накадзима. «За исключением особых обстоятельств, жена не будет иметь права на получение пособия по случаю потери кормильца, поскольку Национальная пенсионная система обычно выплачивает его только семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Это означает, что ей придётся выживать на свою минимальную пенсию».

Семьи, в которых партнёры могут рассчитывать на пенсию по потере кормильца, – это почти исключительно семьи людей, которые в годы своей трудовой деятельности также являлись членами пенсионной программы для сотрудников компаний. Однако значительная часть населения, особенно самозанятые или работники, имевшие перерывы в трудовом стаже, никогда не регистрировались в системе пенсионного страхования сотрудников.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2021 году средний размер базовой пенсии по старости составил чуть более 56 000 йен в месяц. Пожилому человеку без собственного жилья или дополнительного дохода практически невозможно выжить на такую скудную сумму.

В таких случаях граждане могут получить помощь от государства, но многие не обращаются за поддержкой так как не знают, как подать заявление или не хотят быть обузой, отмечает Фудзита. Ему известны случаи, когда пожилые люди уверяли сотрудников социальной службы что они в полном порядке, хотя сами находились в бедственном положении. «Мы знаем, что многие из тех, кто вынужден жить только на базовую пенсию, погрязли в нищете, – заявляет Фудзита. – Но мы даже не представляем себе истинных размеров этой проблемы».

Представители так называемого потерянного поколения Японии, те, кто начали трудовую деятельность во время «ледникового периода занятости» 1990-х и 2000-х годов после экономического краха 1980-х годов, подвергаются особому риску приближаясь к пенсионному возрасту. Сейчас большинству из них за 40-50 лет. Трудовая история многих представителей этой группы состоит из череды низкооплачиваемых, временных позиций со скудными пенсионными выплатами, и многие эксперты утверждают, что государственная пенсионная система Японии не сможет должным образом обеспечить их в старости.

Никакого риса на ужин

Другой группой экономического риска являются домохозяйства с одним родителем. В частности, доходы матерей-одиночек, которые, чаще всего, работают на временных контрактах или неполный рабочий день, резко упали во время пандемии COVID-19. Во многом это было связано с тем, что матери уходили с работы, чтобы заботиться о своих детях, когда закрывались школы, или их увольняли в связи с закрытием предприятий. Согласно данным национальной переписи населения 2020 года, в Японии насчитывается около 5 миллионов домохозяйств с одним родителем, что составляет около 9% от общего числа.

Фудзита напоминает, что растущие расходы на коммунальные услуги в Японии ещё сильнее бьют по этим уязвимым семьям. «В наборы продуктов, которые банк комплектует для семей с одним родителем, входит рис, – говорит он. – Но мы уже неоднократно наблюдали случаи, когда они не могут приготовить его дома, потому что им отключили газ и электричество из-за просрочки платежей». Реагируя на эту ситуацию, Фудзита стал обращаться к компаниям и местным организациям, обновляющим свой неприкосновенный запас продуктов на случай чрезвычайной ситуации, с просьбой пожертвовать свои старые запасы продуктов, не требующих долгой термической обработки, таких как рис, который можно приготовить, просто залив водой.

Банк продуктов Канагавы регулярно проводит мероприятия в поддержку неполных семей. Одинокая мать двоих детей, которая присутствовала в марте на одном таком собрании в городском округе Сейя в Йокогаме, говорит, что она уволилась с работы два года назад после того, как заболела, и с тех пор не могла работать, находясь на лечении. Семья полагается на её скудные сбережения, социальные выплаты и зарплату старшего сына, подрабатывающего во время учёбы в университете, оплаченной грантом, который, в отличие от большинства государственных стипендий, не требует последующего возмещения.



Ииёси Акико, в синем, организует мероприятия Банка продуктов Канагавы для семей с одним родителем (© Мотида Дзёдзи)



Люди, приходящие в банк, могут запросить определённые товары для создания продовольственных наборов для их нужд. (© Мотида Дзёдзи)

Мать объясняет, что она узнала о работе Банка продуктов из Интернета и пользуется его помощью два-три раза в месяц, чтобы прокормить свою семью. Поскольку цены в Японии растут, она больше не может позволить себе покупать в магазинах определённые товары, но, говорит Ииёси, здесь она может пополнить их запас. Даже при наличии продовольственной помощи она все равно должна сокращать расходы везде, где это возможно. Чтобы сэкономить деньги, зимой семья обходится одним котацу – столом со встроенным нагревательным элементом. «Мы втроём теснимся вокруг него, чтобы согреться», – объясняет она.

Проблемы падения доходов и повышения цен, с которыми сталкиваются неполные семьи, усугубляются тем, что многие программы государственной помощи прекращают предоставление пособий после окончания финансового года, когда ребёнку исполняется 18 лет. Так, к примеру, в этой семье мать лишится семейного государственного пособия и бесплатной медицинской помощи через несколько месяцев, как только её младшему ребёнку, который учится в старшей школе, исполнится 18 лет. «Я, честно говоря, не знаю, что мы собираемся делать после этого», – говорит она.

Голодные студенты

В банках продуктов на протяжении последних нескольких лет наблюдается резкий рост числа студентов, обращающихся за продовольственной помощью. Многие студенты, ищущие поддержки, происходят из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности. Переехав в город, чтобы получить образование, молодые люди вынуждены работать неполный рабочий день, чтобы оплатить обучение и покрыть связанные с ним расходы. Однако пандемия привела к тому, что доходы этой группы населения сократились или полностью исчезли. Учитывая, что плата за обучение – это неизбежная и очень важная статья их расходов, у студентов нет иного выхода, кроме как сократить свой бюджет на питание.

С 2020 года Банк продуктов Канагавы принимает участие в ежемесячных мероприятиях в Сагамихаре для студентов, проживающих в городе. На одном из таких собраний в марте этого года присутствовало около 90 человек, что является значительным показателем для мероприятия, проводимого во время весенних каникул, когда студенты традиционно возвращаются домой.



Студенты выстраиваются в очередь перед раздачей продуктов питания Банком Канагава. (© Мотида Дзёдзи)

Одна из участниц, студентка второго курса университета, говорит, что она стала приходить на мероприятия с прошлого года, когда ресторан, в котором она работает, урезал её рабочие часы. Молодая женщина, родом из префектуры Нагано, объясняет, что она заняла деньги на учёбу у своих родителей, вместо того чтобы полагаться на стипендии, основанные на ссудах, которые оставили бы её со значительным долгом после окончания университета. «Сейчас доход от моей подработки снизился, и я экономлю где только можно, чтобы хоть немного расплатиться со своими родителями», – объясняет она. Заняв деньги в семье, студентка получила больше свободы в погашении долга, однако экономическое положение её родителей не позволяет ей полагаться на их помощь во всём остальном. «Я не хочу быть обузой», – говорит девушка.

Работу банка продуктов поддерживают предприятия и общественные организации. Для мероприятия местные производители предоставили рис и свежие овощи, такие как картофель и морковь, а местные пекари предложили широкий выбор хлебных изделий. Студенты сами выбирают продукты, упаковывая их в свои сумки. Одна студентка, присутствовавшая на мероприятии, призналась, что сначала она чувствовала себя неуверенно, обращаясь за помощью в банк продуктов, но с тех пор она стала полагаться на его поддержку, приняв участие более чем в 10 мероприятиях.



Участники мероприятия по раздаче продуктов студентам в Сагамихаре осматривают овощи и другие товары, пожертвованные местными производителями

Студент третьего курса университета объясняет, что ему пришлось резко затянуть пояс после того, как сеть ресторанов суси, где он работает, сократила его рабочие часы во время пандемии. Он подчёркивает, что такие расходы, как аренда, коммунальные услуги и расходы на образование являются фиксированными, что не оставило ему иного выхода, кроме как сократить свой бюджет на питание всего до 10 000 йен в месяц. На мероприятии он выбирает такие продукты, как рис, мясные полуфабрикаты и консервы, объясняя, что продовольствие, которое он получает на ежемесячных мероприятиях, играет значительную роль в его рационе.

Он только поступил в университет, когда разразилась пандемия. Поскольку занятия проводятся онлайн и ему также приходится подрабатывать неполный рабочий день, юноша упустил большинство возможностей для общения, которые предоставляет колледж. «Я скоро закончу университет, так и не почувствовав настоящего вкуса студенческой жизни», – сетует он.



Студент университета показывает свой продуктовый набор; рис в нём, по его словам, является «незаменимым продуктом» (© Мотида Дзёдзи)

Банки продуктов способны на большее

Япония долгое время старалась поддерживать послевоенное представление о том, что её общество состоит из «ста миллионов человек среднего класса». Однако лопнувший экономический пузырь показал несостоятельность этого мифа, которая со временем становится только очевиднее.

Сато Дзюнко, преподавательница Университета Буккё и эксперт по истории банков продуктов, говорит, что рост числа людей, испытывающих трудности с продовольствием, наблюдается в Японии начиная с 1995 года, когда стало расти число людей, занятых в неформальном секторе экономики. «Япония в значительной степени игнорирует тяжёлое положение людей с низкими доходами, оставляя их на произвол судьбы», – объясняет Сато. – Именно эта группа, особенно матери-одиночки и пожилые граждане, живущие на свои пенсии, приняли на себя основной экономический удар, вызванный пандемией и растущей инфляцией». Она указывает на безуспешные попытки правительства решить проблему растущего социального неравенства: «Статья 25 Конституции Японии гарантирует всем людям ‘право поддерживать минимальные стандарты здоровой и культурной жизни’. Но существующие программы больше не справляются с задачей уберечь растущее число уязвимых людей от падения ниже уровня бедности».

Критикуя неэффективность распределения экономических ресурсов в Японии, Сато указывает, что отсутствие продовольственной безопасности и неравенство идут рука об руку. «Матери-одиночки, например, получают от правительства пособия по воспитанию детей, – объясняет она. – Привязка программ перераспределения к этому параметру была бы эффективным способом помочь родителям, которые еле сводят концы с концами работая неполный рабочий день, поставить еду на стол». Она также утверждает, что японским лидерам необходимо рассмотреть возможность изменения политики с целью улучшения продовольственной безопасности неполных семей, включая изменение ограничений по доходам и других ограничений на право участия в программах помощи, а также увеличение размера пособий по воспитанию детей.

В то же время, говорит Сато, банки продуктов и другие программы помощи потенциально могут предоставлять более комплексные услуги, выходящие за рамки простого распределения продуктов питания. «Правительство не может просто затыкать деньгами каждую новую проблему, – говорит она. – Например, есть случаи, когда пожилые пары, страдающие деменцией больше не в состоянии готовить сами и рискуют оказаться в критическом состоянии от голода и обезвоживания». Тем временем, сотрудники банка продуктов, доставляющие продовольственные наборы, могут также следить за самочувствием таких уязвимых людей, обращать внимание на их опасения и потребности с тем, чтобы передавать информацию соответствующим организациям. «В будущем важно использовать возможности банков продуктов по максимуму», – подчёркивает эксперт.

Для этого, утверждает Сато, правительству необходимо серьёзно заняться развитием кадрового потенциала банков продуктов, работающих сейчас за счёт энтузиазма волонтёров, и инвестировать в их инфраструктуру, такую как склады и холодильники для хранения продуктов питания.

Фотография к заголовку: Посетители выбирают продукты питания на мероприятии для студентов в Сагамихаре, префектура Канагава (© Мотида Дзёдзи)

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