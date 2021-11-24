Одиночество и отчужденность по-японски: порождение общества, в котором не на кого положиться

Затянувшаяся необходимость ограничивать себя в выходах из дома в связи с распространением коронавируса нового типа обостряет проблему изолированности и отчужденности – сокращения контактов человека с другими людьми и обществом в целом. По мнению автора, в корне этой проблемы лежит представление о том, что «нельзя доставлять людям неудобства».

Япония как лидер по одиночеству

В феврале 2021 года в Японии был назначен министр по делам одиночества и отчужденности. Одновременно в аппарате правительства была создана соответствующая секция. Они продолжают действовать и при нынешнем правительстве. Эти меры отражают, насколько в правительстве осознают кризисный характер ситуации с одиночеством и отчужденностью в обществе. Действительно, в сравнении с другими странами в Японии многие люди одиноки, и им совершенно не на кого положиться. Так, в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 2005 года отмечается, что из 24 стран-участниц в Японии насчитывается больше всего людей, оторванных от общества.

За последние годы эта тенденция ничуть не изменилась. В 2015 году канцелярия кабинета министров провела среди пожилых жителей 4 стран в возрасте 60 лет и старше «Международный сравнительный опрос о жизни и отношении к ней среди пожилых людей». По его итогам можно судить, насколько много людей чувствуют свою отчужденность в обществе, считая, что им «не на кого положиться, за исключением домочадцев».

Аналогичным образом дело обстоит и среди молодежи. В проведенном в 2018 году канцелярией кабинета министров опросе молодежи 7 стран в возрасте 13-29 лет под названием «Опрос об отношении молодежи в нашей и других странах» на вопрос: «С кем вам захочется посоветоваться, если станет плохо или тревожно?», доля тех, кто ответили: «Я ни с кем не советуюсь» оказалась исключительно высока среди японцев.

То, что Япония относится к числу стран с высоким уровнем самоубийств, словно отражает обилие одиноких людей. Так, в 2015 году по доле самоубийств на 100 тыс. населения она находилась на 18-м месте из 183 стран. Среди участниц «Сравнительного опроса отношения молодежи нашей и других стран» Япония уступила по этому показателю только Южной Корее. Итоги всех этих исследований тоже позволяют утверждать, что проблема одиночества и отчужденности стоит в Японии гораздо острее, чем в других странах.

Почему же в Японии так много одиноких людей, которым не на кого положиться? В этом коротком очерке я предлагаю рассмотреть проблему одиночества и отчужденности в связи с уникальным японским отношением к личности и свободе.

Общество, где попавших в беду отбрасывают как «источник неудобств»

Как и во многих других промышленно развитых странах, «уважение к личности» и «свобода» в японском обществе выступают стандартом, который необходимо отстаивать. Защите свободы отводится важная роль из соображений уважения к убеждениям, вере и решениям личности. Но само понятие «свобода» подразумевает определенные «ограничения». Как и в других странах, такие действия как «насилие над личностью» и «кража личного имущества» строго запрещены как «причинение ущерба другому человеку». При этом «насилие» включает в себя и психологическое насилие.

Особенность японского общества состоит в том, что к «причинению ущерба другому человеку» причисляют и «доставление неудобств другим людям и обществу». В Японии людям свойственно считать «табу» обращаться к другим людям в связи с неспособностью решать проблемы собственными силами, поскольку это «доставляет неудобства» другому человеку, причиняя ему ущерб – «отнимая время». Обратной стороной «уважения к личности» и «свободы» в японском обществе выступает скрытая коллективная психология «внимания к тому, как отнесутся окружающие».

Общественное устройство, которое можно назвать «либерализмом по-японски», в котором приоритетом выступает ответственность человека перед окружающими и общественным мнением, сильно влияет и на японскую проблему одиночества и отчужденности. Давайте остановимся на этом подробнее.

Японское общество, которое считалось обществом коллективизма, где люди, как в сельскохозяйственной общине, связаны друг с другом так тесно, что от этого порой и не вздохнуть, взялось за преодоление этой особенности и двинулось курсом на общественное устройство, позволяющее вырваться из коллектива и жить «в одиночестве». На этом пути мы выстроили систему, при которой все, что нам необходимо для жизни, обеспечивается без межчеловеческих отношений. Мы либо приобретаем товары и услуги, расплачиваясь деньгами, либо пользуемся социальными гарантиями. В наши дни стало возможным жить, вообще не встречаясь с другими людьми – достаточно лишь располагать определенными финансовыми средствами и возможностью выходить в онлайн.

По мере формирования системы, позволяющей нам вести такую жизнь, межчеловеческие связи все больше становятся чем-то вроде прихоти – люди заводят их «по собственному вкусу». Эпоха, когда человеку было необходимо жить, будучи связанным с другими людьми, ушла, и теперь наша жизнь проходит в отсутствие связей с другими. В рамках капиталистической системы она поддерживается усилиями по обретению капитала, дипломов и послужного списка. Иначе говоря, в обмен на свободу жить обособленно от других людей на нас ложится обязанность поддерживать собственную жизнь усилиями по зарабатыванию денег.

В этих условиях оказываются затруднительными взаимные шаги, которые лежат в самой основе человеческого общества – обращение к другим людям, когда оказался в тяжелом положении. Как отмечалось выше, основой системы, при которой люди живут поодиночке, является то, что каждый человек зарабатывает на жизнь самостоятельно. А людей, которые обращаются к окружающим и полагаются на них, рассматривают как лентяев, которые не предпринимают усилий, чтобы поддерживать собственную жизнь самостоятельно. Поэтому слабый глас взывающих о помощи в японском обществе тонет в мощном хоре обвинений в «изнеженности» и «доставлении неудобство другим людям».

При проводившемся в 2016 году «Опросе о жизни, работе и окружении обитателей столицы и ее окрестностей», который охватил 5 361 человека в японской столице и в радиусе 50 километров от нее (исследование проводилось под руководством Хасимото Кэндзи), также выяснилось, что люди в тяжелом экономическом положении, в неблагополучных семейных обстоятельствах, а также будучи лишены межчеловеческих контактов, живут с уверенностью в том, что «нельзя доставлять людям неудобства». В общество «либерализма по-японски», в котором превыше всего ставится ответственность перед окружающими, встроен механизм, отбрасывающий с клеймом «доставляющих неудобства» тех людей, кому приходится тяжело.

«Сэйкацу хого»: неудобный защитный механизм

Быть может, сама по себе отчужденность и не представляла собой проблемы, если бы личности гарантировало жизнь общество в более широком смысле, избавляя от необходимости полагаться на ближних. Но в Японии полагаться на «общество» (в форме помощи со стороны властей) оказывается затруднительным по той же причине, по которой попавшие в беду не обращаются к окружающим.

Как и во многих других странах, в Японии имеется система социального обеспечения, предоставляющая жителям минимальные жизненные гарантии. «Сэйкацу хого», буквально «защита жизни», является системной реализацией гарантированного Конституцией Японии «права на минимальный уровень здоровой и культурной жизни». Соответственно, каждый человек, который живет в Японии, разумеется, обладает правом пользоваться этой системой. Но идея о том, что «пользоваться защитой – это естественно», не находит распространения в обществе.

Многие в японском обществе решительно не желают пользоваться этой помощью в трудной жизненной ситуации, даже когда им рекомендуют обратиться за «защитой жизни». Немало и случаев, когда получающие эту защиту становятся объектом критики. Фоном для такого отношения служит то, что доставлять неудобства другим людям в Японии – это «табу». Иначе говоря, «либерализм по-японски».

Как и во многих других странах, данная система социальной защиты финансируется из налоговых поступлений. Следовательно, систему охраны жизни можно назвать системой взаимных гарантий минимального уровня жизни в стране в целом, пользоваться которой для нас должно быть совершенно естественным. Но на более злой взгляд система охраны жизни видится режимом, перекладывающим на окружающих бремя с плеч тех, кто недостаточно старается заработать денег или не может это сделать. Если исходить из последнего, то люди, получающие помощь в рамках защиты жизни, могут восприниматься как «доставляющие неприятности», поскольку не предпринимают усилий для зарабатывания денег, становясь бременем для других людей. Фактически в Японии происходит суровое осуждение получателей помощи в рамках «сэйкацу хого» – «бичевание защитой жизни». Вот почему появляются люди, которые, стремясь избежать этого порицания, решительно отказываются от такой защиты.

Японская система «сэйкацу хого» является неудачным механизмом, к которому люди вынужденно прибегают лишь тогда, когда внезапно оказываются в отчаянных обстоятельствах, вынуждающих это делать. В обществе «либерализма по-японски», в котором обращения за помощью к другим людям или к властям избегают как «поступка, досаждающего окружающим», где упор делается на ответственности личности перед окружением и обществом, трудно вообще на что-либо положиться.

Одиночество и отчужденность – плод стремления не доставлять неприятностей окружающим

Как уже было отмечено, уважение к личности и свобода всегда накладывает определенные ограничения. В зависимости от этих ограничений сильно различается общественное устройство. В японском обществе, которое на первый взгляд выглядит свободным, стремление не доставлять неудобств другим людям сильно ограничивает личность. Именно поэтому в ситуации с коронавирусом многие люди, даже в отсутствие особенно жестких ограничений и принуждения, по собственной инициативе носят маски и следят за своим поведением, обеспечивая сдерживание инфекции, чего не удалось добиться Соединенным Штатам и странам Европы. С другой стороны, к несоблюдающим правила, а также к заразившимся коронавирусом, относятся очень сурово как к людям, «причинившим неудобства окружающих и общество».

«Либерализм по-японски», склонный уделять внимание скорее не правам личности, а ее ответственности перед миром и окружающими, оборачивается порядками, каких не найдешь в других странах, порождая множество одиноких и отчужденных людей.

Фотография к заголовку: образ одинокого человека, боящегося доставить неприятности обществу (© PIXTA)

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