В 2020 году в Японии резко увеличилось количество самоубийств среди работающих женщин

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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Согласно опубликованным правительственным данным, число работающих женщин в Японии, покончивших жизнь самоубийством, резко выросло в прошлом году в условиях пандемии COVID-19.

В официальном правительственном документе говорится, что в 2020 году покончило с собой 1698 работающих женщин, при среднегодовом показателе в 1323 человека в период с 2015 по 2019 год.

Это увеличение «свидетельствует о воздействии пандемии, – заявило министерство здравоохранения. – Возможно, рост отразил изменения в рабочей среде среди нестандартных работников», – говорится в сообщении.

Общее число людей в Японии, покончивших с собой в 2020 году, выросло на 912 человек по сравнению с предыдущим годом до 21 081 человека.

Уровень самоубийств, который представляет собой количество самоубийств на 100 000 населения, вырос на 0,8 пункта до 16,8, что стало первым увеличением за 11 лет.

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