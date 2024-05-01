Курс йены сильно колеблется, возможно вмешательство Банка Японии

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Сидней/Сингапур/Токио/Нью-Йорк, 29 апреля (Jiji Press). 29 апреля курс йены резко колебался по отношению к доллару, что побудило некоторых стратегов подозревать, что японские власти вмешались в рынок, чтобы остановить падение валюты.

На дневных азиатских торгах доллар ненадолго поднялся выше 160 йен впервые с апреля 1990 года, а затем упал ниже 155 йен. На торгах в Нью-Йорке в 9 часов утра американская валюта находилась на уровне 156,40-50 йен, что на 1,92 йены ниже, чем в 17:00 26 апреля.

«Трудно игнорировать негативное влияние, которое резкие и необычные колебания обменного курса, вызванные спекуляциями, оказывают на национальную экономику», – заявил журналистам вечером 29 апреля в Токио заместитель министра финансов Японии по международным делам Канда Масато.

«Мы надеемся и дальше реагировать соответствующим образом по мере необходимости», – сказал Канда, отметив при этом, что он не может сказать, проводили ли японское правительство и Банк Японии рыночную интервенцию.

Представитель крупного японского банка заявил: «Учитывая масштабы роста йены, вероятность того, что интервенция имела место, высока». Между тем, некоторые другие заявили, что, возможно, покупки йены были направлены на то, чтобы побудить японские власти выйти на рынок, когда торговля валютой была ослаблена во время государственного праздника в Японии 29 апреля.

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