Согласно прогнозам, в 2050 году в Японии будет 5,8 млн пациентов с деменцией

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Токио, 8 мая (Jiji Press). По прогнозам, в 2050 году в Японии будет 5 866 000 пожилых пациентов с деменцией, что на 1,4 миллиона больше, чем в 2022 году, согласно оценкам, опубликованным 8 мая.

В 2022 году число таких пациентов оценивается в 4 432 000, что составляет 12,3% населения в возрасте 65 лет и старше, сообщила исследовательская группа, которой министерство здравоохранения поручило сделать оценку.

По прогнозам, уровень распространённости деменции среди пожилых людей вырастет до 15,1% в 2050 году.

Оценка, обнародованная на заседании правительства в среду, основана на результатах исследований, проведенных в четырёх регионах страны.

Правительство обсудит, как справиться с прогнозируемым ростом числа пациентов с деменцией, и отразит результаты в базовом плане, который будет составлен уже осенью.

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