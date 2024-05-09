Управляющий Банка Японии заявил, что банк внимательно следит за ослаблением йены

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо заявил, что центральный банк внимательно следит за текущим ослаблением йены.

Быстрое падение йены негативно сказывается на японской экономике, поскольку оно увеличивает неопределённость, в том числе затрудняя для компаний составление бизнес-планов, сказал Уэда в своем выступлении в Токио.

«Необходимо осознавать, что, по сравнению с прошлым, изменения обменного курса с большей вероятностью повлияют на цены», – сказал он, предупредив о рисках того, что более слабая йена и более высокие цены на сырую нефть будут поддерживать инфляцию на высоком уровне, вызывая рост цен на импорт нефти и других товаров.

Уэда сказал: «Тот факт, что в течение двух лет подряд достигается существенный рост заработной платы, и что прогнозы фирм относительно отпускных цен неуклонно растут, является показателем изменения в закрепившихся во время дефляции мышлении и поведении, которые основывались на предположении, что заработная плата и цены не будут легко увеличиваться».

«Если базовая инфляция вырастет в соответствии с прогнозом банка, соответствующая степень денежно-кредитной адаптации с точки зрения достижения целевого показателя стабильности цен изменится, и банк скорректирует степень денежно-кредитной адаптации», – сказал он.

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