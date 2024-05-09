Управляющий Банка Японии заявил, что банк внимательно следит за ослаблением йены
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 мая (Jiji Press). Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо заявил, что центральный банк внимательно следит за текущим ослаблением йены.
Быстрое падение йены негативно сказывается на японской экономике, поскольку оно увеличивает неопределённость, в том числе затрудняя для компаний составление бизнес-планов, сказал Уэда в своем выступлении в Токио.
«Необходимо осознавать, что, по сравнению с прошлым, изменения обменного курса с большей вероятностью повлияют на цены», – сказал он, предупредив о рисках того, что более слабая йена и более высокие цены на сырую нефть будут поддерживать инфляцию на высоком уровне, вызывая рост цен на импорт нефти и других товаров.
Уэда сказал: «Тот факт, что в течение двух лет подряд достигается существенный рост заработной платы, и что прогнозы фирм относительно отпускных цен неуклонно растут, является показателем изменения в закрепившихся во время дефляции мышлении и поведении, которые основывались на предположении, что заработная плата и цены не будут легко увеличиваться».
«Если базовая инфляция вырастет в соответствии с прогнозом банка, соответствующая степень денежно-кредитной адаптации с точки зрения достижения целевого показателя стабильности цен изменится, и банк скорректирует степень денежно-кредитной адаптации», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]