SoftBank получит от Японии государственную помощь для создания суперкомпьютера с искусственным интеллектом

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Министерство промышленности Японии сообщило, что предоставит SoftBank Corp. субсидии на сумму до 42,1 млрд йен на создание суперкомпьютера для использования в разработке технологий искусственного интеллекта.

Эта помощь является частью усилий министерства по содействию развитию японской технологии генеративного искусственного интеллекта, для которой требуются вычислительные мощности, способные обрабатывать огромные объёмы данных.

SoftBank будет использовать эту помощь для финансирования закупок графических чипов корпорации Nvidia для разработки высокопроизводительного суперкомпьютера. Компания позволит стартапам, работающим над разработкой технологий генеративного искусственного интеллекта, использовать суперкомпьютер.

В прошлом месяце министерство заявило, что предоставит субсидии аналогичным проектам по разработке суперкомпьютеров, проводимым корпорацией KDDI и другими.

По данным министерства, ожидается, что эти субсидии помогут стране достичь цели правительства по увеличению вычислительной мощности до 60 эксафлопс к концу 2027 финансового года. Эксафлоп – это мера производительности суперкомпьютера, который может выполнять не менее одного квинтиллиона операций с плавающей точкой в секунду.

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