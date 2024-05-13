Японская команда разрабатывает базу искусственного интеллекта с помощью суперкомпьютера Fugaku

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Группа исследователей из Токийского технологического института, Fujitsu Ltd. и других компаний сообщила, что они разработали большую языковую модель, которая может послужить основой для генеративного искусственного интеллекта, используя японский суперкомпьютер Fugaku.

Ожидается, что модель Fugaku-LLM, тщательно обученная на данных, подготовленных на японском языке, которые составляют 60 процентов от общего объёма данных обучения, приведёт к исследованиям генеративного искусственного интеллекта, адаптированного к потребностям Японии.

Исследователи, в том числе из Университета Тохоку, Университета Нагои, государственного исследовательского института Riken, CyberAgent Inc. и Kotoba Technologies Inc., в мае 2023 года запустили проект с использованием суперкомпьютера, совместно разработанного Fujitsu и Riken.

По их словам, высокие способности Fugaku-LLM к японскому языку можно продемонстрировать, когда он свободно отвечает на вопросы о стихах мастера хайку Мацуо Басё.

В отличие от большинства других моделей с возможностью использования японского языка, которые используют непрерывное обучение, Fugaku-LLM обучается с нуля, используя собственные данные группы, которые не содержат вредных данных, поэтому можно понять весь процесс обучения, сказали они, добавив, что он превосходит другие ИИ по прозрачности и безопасности.

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