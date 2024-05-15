Sharp закрывает единственный в Японии завод по производству ЖК-панелей для телевизоров
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Осака, 14 мая (Jiji Press). Японская корпорация Sharp планирует остановить производство на своём заводе по производству больших ЖК-панелей для телевизоров в городе Сакаи, префектура Осака, как сообщили информированные источники.
По словам источников, компания, которая терпит убытки, стремится предотвратить дальнейший рост убытков, сокращая убыточное производство ЖК-дисплеев.
Sharp – единственная компания в Японии, производящая ЖК-панели для телевизоров. Предполагаемая остановка работы завода в Сакаи означает, что внутреннее производство таких ЖК-панелей упадёт до нуля.
Будущая политика Sakai Display Products Corp., подразделения Sharp, которое управляет заводом в Сакаи, скорее всего, будет включена в среднесрочный бизнес-план материнской компании, который должен был быть составлен во вторник. По словам источников, Sharp, возможно, рассматривает такие шаги, как продажа завода.
Прибыль Sakai Display Products Corp. ухудшилась из-за ценовой конкуренции с китайскими и южнокорейскими конкурентами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Полупроводниковая геополитика: обострение напряженности между мировым центром производства Тайванем и Китаем, поворот США к возврату индустрии
- Сможет ли администрация Кисиды реализовать крупнейший и последний шанс возродить «полупроводниковую Японию»?
- К концу года Япония создаст исследовательский центр для разработки чипов нового поколения