В Японии начнут обсуждать правовое регулирование использования ИИ этим летом
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Токио, 22 мая (Jiji Press). В Японии правительственный совет решил уже этим летом начать обсуждение правил, в основном предназначенных для разработчиков генеративного искусственного интеллекта.
По мере того, как в Европе и США продвигается работа по разработке правил, связанных с ИИ, Япония обсудит введение законодательства, которое будет соответствовать руководящим принципам для бизнес-операторов, разработанным в апреле.
На состоявшемся 22 мая заседании правительственного совета по стратегии в области искусственного интеллекта присутствовали эксперты и члены кабинета министров, в том числе министр политики в области науки и технологий Такаити Санаэ.
Предусмотренные правила, в основном охватывающие разработчиков генеративного ИИ, будут рассматриваться в надежде предотвратить развитие технологий ИИ, которые могут привести к нарушениям прав человека, производству оружия, преступлениям и терроризму.
Совет также обсудит, могут ли отраслевые правила применяться к поставщикам и пользователям услуг ИИ, учитывая необходимость снижения рисков, связанных с применением технологий генеративного ИИ в медицинском оборудовании и беспилотных транспортных средствах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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