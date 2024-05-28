В Японии рекордными темпами распространяется опасная для жизни бактериальная инфекция

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Число пациентов с синдромом стрептококкового токсического шока (STSS), опасной болезни, которую вызывают бактерии, являющиеся причиной воспаления горла, в Японии растёт рекордными темпами.

STSS может вызвать множественную недостаточность органов и некроз конечностей и имеет уровень смертности около 30%.

В частности, всё чаще выявляются особо заразные штаммы, и эксперты призывают к повышению осведомлённости, особенно среди пожилых людей, которые особо уязвимы.

Бактерии стрептококка передаются преимущественно контактным и воздушно-капельным путем. Инфицированные люди часто остаются бессимптомными, но бактерия может проникать в кровь и ткани, например, в мышцы, что иногда приводит к развитию STSS.

Первоначальные симптомы включают лихорадку и озноб, инфекция может быстро прогрессировать и вызвать шоковое состояние из-за падения артериального давления и полиорганной недостаточности.

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