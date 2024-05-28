Запуск северокорейского спутника-шпиона завершился неудачей

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Токио, 28 мая (Jiji Press). Вечером 27 мая Северная Корея запустила ракету с разведывательным спутником, но она взорвалась на первом этапе полёта из-за неисправности двигателя, сообщает государственное информационное агентство страны.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции, что Северная Корея осуществила запуск спутника с использованием технологии баллистических ракет, добавив, что он исчез над Желтым морем и ни один объект не был выброшен в космос. Он отметил, что сообщений об ущербе не поступало.

По данным южнокорейских военных, Северная Корея запустила военный разведывательный спутник из Тунчанри на северо-западе страны в сторону южной части Желтого моря около 22:44 27 мая, а около 22:46 в море было обнаружено множество обломков.

Правительство Японии с помощью системы раннего предупреждения J-Alert призвало жителей южной префектуры Окинава укрыться. Тревога была отменена после того, как правительство узнало, что ракета не достигнет Японии.

Премьер-министр Кисида Фумио поручил правительственным сотрудникам собрать и проанализировать соответствующую информацию и оперативно предоставить точную информацию общественности, проверить безопасность самолётов и кораблей и сделать все возможные приготовления на случай непредвиденных обстоятельств.

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