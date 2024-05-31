Северная Корея запустила снаряды, которые, вероятно, являются баллистическими ракетами

Новости

Токио/Сеул, 30 мая (Jiji Press). Северная Корея выпустила, по всей видимости, более 10 баллистических ракет малой дальности из района международного аэропорта Сунан в Пхеньяне в направлении Японского моря около 6:14 утра 30 мая, сообщили южнокорейские военные .

Для Северной Кореи необычен запуск более 10 баллистических ракет одновременно. Считается, что этот шаг направлен на проверку способности страны прорвать оборону США и Южной Кореи.

Министерство обороны Японии также заявило, что Пхеньян запустил предположительно баллистические ракеты. Представитель министерства заявил, что снаряды упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По крайней мере одна из ракет достигла максимальной высоты около 100 километров и пролетела около 350 километров.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил журналистам, что Токио подал протест против Северной Кореи по поводу запусков, заявив: «Мы решительно осуждаем их, поскольку они нарушают резолюции ООН».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме