В переполненном туристами Киото запускают новый автобусный маршрут для туристов

Новости

Киото, 1 июня (Jiji Press). В городе Киото на западе Японии запустили экспресс-автобус, соединяющий вокзал Киото с основными туристическими направлениями города.

Такой вид автобусного сообщения был введен в рамках усилий города по борьбе с чрезмерным туризмом, то есть негативным воздействием наплыва туристов на повседневную жизнь местных жителей и на окружающую среду.

Действующие автобусные маршруты Киото перегружены туристами. Город надеется рассредоточить потоки пользователей автобусов с помощью автобусного сообщения, ориентированного на туристов.

В рамках нового маршрута автобусы будут останавливаться в основных туристических местах, таких как храмы Киёмидзу-дэра и Гинкакудзи, а также в районе Гион.

Эта услуга доступна по субботам и воскресеньям, в национальные праздники, в период летних каникул в Японии, а также в период конца года и новогодних праздничных дней.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме