Япония и ЕС расширят сотрудничество в сфере использования водорода
НовостиПолитика Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 июня (Jiji Press). Япония и Европейский Союз договорились укреплять сотрудничество для расширения использования водорода, который считается многообещающим источником энергии следующего поколения.
Обе стороны будут работать вместе над стандартизацией соответствующей инфраструктуры и вести дискуссии по формированию соответствующих международных правил, заявили министр промышленности Японии Сайто Кэн и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в совместном заявлении после встречи в Токио.
Япония и ЕС будут способствовать координации политики, сказал Сайто. Они создадут рабочую группу для обсуждения деталей.
Они также рассмотрят меры поддержки компаний, импортирующих водород.
Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Daimler Truck Holding AG обменялись документами о сотрудничестве на полях встречи Япония-ЕС.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Декарбонизация общества: первое в Японии рабочее судно на водородных элементах и биотопливе отправляется в морские круизы
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Япония намерена увеличить производство водорода в шесть раз к 2040 году
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Испытания «водородного поезда»: JR East рассчитывает на коммерческое использование в 2024 году
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги
- Komatsu и General Motors будут сотрудничать в области водородных технологий