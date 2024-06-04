Япония и ЕС расширят сотрудничество в сфере использования водорода

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Япония и Европейский Союз договорились укреплять сотрудничество для расширения использования водорода, который считается многообещающим источником энергии следующего поколения.

Обе стороны будут работать вместе над стандартизацией соответствующей инфраструктуры и вести дискуссии по формированию соответствующих международных правил, заявили министр промышленности Японии Сайто Кэн и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в совместном заявлении после встречи в Токио.

Япония и ЕС будут способствовать координации политики, сказал Сайто. Они создадут рабочую группу для обсуждения деталей.

Они также рассмотрят меры поддержки компаний, импортирующих водород.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Daimler Truck Holding AG обменялись документами о сотрудничестве на полях встречи Япония-ЕС.

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