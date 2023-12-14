Komatsu и General Motors будут сотрудничать в области водородных технологий

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Нью-Йорк, 13 декабря (Jiji Press). Компании Komatsu Ltd. и General Motors Co. заявили, что они будут совместно разрабатывать силовой модуль на водородных топливных элементах для карьерного самосвала с электроприводом 930E японского производителя строительной техники.

Обе компании надеются, что использование силового модуля топливных элементов поможет снизить выбросы парниковых газов.

В нынешнем грузовике 930E используется дизельный двигатель для работы генератора, а двигатель работает на электричестве. Komatsu и General Motors поставят топливные элементы и будут использовать электроэнергию, вырабатываемую водородом.

Водород рассматривается как ключ к электрификации больших грузовиков, которые обычно считаются непригодными для электрификации.

По словам Komatsu и General Motors, карьерные самосвалы обычно работают на одной выработке в течение всего срока службы, что упрощает задачу определения размеров и развёртывания эффективной инфраструктуры заправки водородом для обслуживания автопарка.

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