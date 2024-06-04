45 процентов граждан Японии, живущих за границей, чувствуют себя одинокими: результаты опроса

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Почти 45 процентов японских граждан, живущих за границей, чувствуют себя одинокими, как показало исследование Министерства иностранных дел.

По данным первого в истории опроса министерства об одиночестве японцев за рубежом, проведенного в октябре-декабре прошлого года, 44,9% респондентов заявили, что чувствуют себя одинокими.

Уровень одиночества за рубежом на 5,6 процентных пункта выше, чем уровень одиночества внутри страны, показанный в исследовании Секретариата Кабинета министров с 2023 финансового года по март прошлого года.

Опрос министерства показал, что чувство одиночества «всегда или обычно» ощущали 6,9% респондентов, «часто» – 12,7% и «иногда» – 25,3%. С другой стороны, 34,7% «редко» испытывали такое чувство, а 18,5% «никогда» не испытывали этого.

По регионам наибольшая доля японцев, чувствующих себя одинокими, в Западной Европе – 48,0%, за ней следуют Южная Америка – 46,4% и Северная Америка – 45,3%. Самый низкий уровень одиночества составил 39,0% у живущих в Африке.

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