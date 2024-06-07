Компания Nikka выпустила виски за 330 000 йен в честь своего 90-летия

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Токио, 6 июня (Jiji Press). Компания Nikka Whiskey Distilling Co. сообщила, что в честь 90-летия компании выпустит виски премиум-класса Nikka Nine Decades, ориентировочная розничная цена которого установлена ​​на уровне 330 000 йен за бутылку.

Согласно заявлению токийской компании, сделанному 5 июня, в продукте используется в общей сложности более 150 сортов несмешанного виски, произведенного за девять десятилетий, с 1940-х по 2020-е годы.

Nikka Nine Decades предлагает сочетание сладкого и дымного аромата, а также насыщенного и мягкого вкуса, заявили в этой компании, которая является дочерней компанией японского гиганта по производству напитков Asahi Group Holdings Ltd.

Всего в продажу в стране и за рубежом поступит всего 4000 бутылок, из них 2000 будут выпущены 2 июля, а остальные – в октябре. Nikka Nine Decades с содержанием алкоголя 48 процентов будет доступен в основном в барах при отелях.

История Nikka Whisky началась в 1934 году, когда 2 июля была основана компания Dai Nippon Kaju Co., позднее переименованная в Nikka Whisky.

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