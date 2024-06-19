Правительство Японии в своём отчёте указало на необходимость привлечения иностранных туристов в сельские районы

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Токио, 18 июня (Jiji Press). Правительство Японии в ежегодном отчёте подчеркнуло необходимость привлечения большего количества иностранных гостей в сельские районы страны, снижая их концентрацию в крупных городах.

Согласно Белой книге по туризму на 2024 год, принятой на сегодняшнем заседании кабинета министров, иностранные туристы останавливаются и тратят деньги в основном в трёх мегаполисах страны – Токио, Осаке и Нагое.

Число иностранных гостей, посетивших Японию в 2023 году, составило около 25,07 миллиона, что составляет около 80 процентов от уровня 2019 года, до пандемии COVID-19, а их расходы на поездки достигли рекордного уровня в 5 306,5 миллиарда йен. Однако около 70 процентов гостиниц для таких посетителей располагалось в трёх мегаполисах.

В официальном документе говорится, что устранение такой концентрации в крупных городах приведёт к оживлению регионов и поможет обуздать чрезмерный туризм, предотвращая серьёзное влияние чрезмерного притока туристов на повседневную жизнь местных жителей и окружающую среду.

В качестве мер по привлечению иностранных гостей в сельские районы в официальном документе упоминается создание программ, основанных на опыте, которые используют местную природу, традиционную культуру и еду, распространение информации об обширных туристических маршрутах и ​​добавление дополнительной ценности местам размещения иностранных гостей.

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