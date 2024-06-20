Число иностранных посетителей Японии за период с января по май превысило уровень 2019 года

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Предполагаемое количество иностранных гостей, посетивших Японию за первые пять месяцев этого года, превысило аналогичный показатель за тот же период 2019 года, до пандемии COVID-19, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

«При таких темпах мы можем увидеть, что количество посетителей и объём въездного потребления достигнут рекордного уровня в 2024 году», – заявил на пресс-конференции комиссар Японского агентства по туризму Такахаси Итиро.

В январе-мае этого года число иностранных посетителей Японии составило 14,64 миллиона человек, в 2019 году оно составляло 13,75 миллионов.

Лидируют посетители из Китая, число которых за последние пять месяцев выросло в 6,2 раза.

За весь 2019 год Японию посетили рекордные 31,88 миллиона человек. Правительство Японии поставило перед собой цель к 2025 году превысить годовой показатель уровня 2019 года.

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