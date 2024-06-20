В Японии с 3 июля в обращение поступят новые банкноты

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Япония готовится к выпуску и использованию новых банкнот в преддверии их дебюта 3 июля, что знаменует собой первый редизайн за двадцать лет.

На новой банкноте номиналом 10 000 йен будет изображен Сибусава Эйити, который заложил в Японии основы капитализма.

Цуда Умэко, которая боролась за образование женщин, станет лицом новой купюры в 5000 йен, а Китасато Сибасабуро, пионер современной медицины страны, будет изображён на новой купюре в 1000 йен.

Для защиты от подделки на новых купюрах впервые в мире портреты используются в виде 3D-голограмм, а к водяным знакам добавляется детальный узор.

Купюры также имеют универсальный дизайн для облегчения их использования, что сделает их удобными для иностранцев, пожилых людей и людей с нарушениями зрения.

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