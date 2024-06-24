Япония для недопущения обхода санкций против России вводит санкции также против китайских и индийских компаний

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Токио, 21 июня (Jiji Press). Правительство Японии предприняло такие шаги как замораживание активов и запреты на экспорт в отношении 11 компаний и групп в пяти странах, включая Китай и Индию, чтобы помешать России через третьи страны уклониться от санкций за вторжение в Украину.

Остальные три страны – Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан и Казахстан.

Премьер-министр Кисида Фумио уже рассказал коллегам по «Большой семёрке» на их последней встрече в Италии о политике его администрации по введению связанных с Россией санкций в отношении компаний и групп в третьих странах.

Правительство также добавило в свой санкционный список 11 российских граждан и 28 групп.

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