Премьер-министр Японии Кисида в августе посетит Казахстан

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Токио, 26 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио посетит Казахстан в августе, чтобы провести первый саммит с лидерами пяти стран Центральной Азии, сообщил в среду генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

Хаяси о цели поездки Кисиды сказал: «Для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, сотрудничество со странами Центральной Азии более важно, чем когда-либо».

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