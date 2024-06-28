Финансовые активы домохозяйств Японии достигли рекордно высокого уровня в 2199 трлн йен

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Токио, 27 июня (Jiji Press). Финансовые активы, принадлежащие японским домохозяйствам, по состоянию на конец марта выросли на 7,1 процента по сравнению с годом ранее до 2,199 триллионов йен, достигнув рекордного уровня за пять кварталов подряд, показали данные Банка Японии.

Накопления в акциях и инвестиционных трастовых фондах увеличились на фоне роста цен на акции. Рекордный рост также отразил пересмотр некоторых основных статистических данных.

Акционерный капитал вырос на 33,7% до 313 трлн йен, а инвестиционные трасты выросли на 31,5% до 119 трлн йен. Оба побили свои рекорды, так как индекс акций Nikkei 225 достиг рекордного максимума в марте после запуска новой программы освобождения от налогов Nippon Individual Savings Account для инвесторов с небольшими лотами в январе.

Остаток наличных денег и депозитов увеличился на 1,1% до 1,118 трлн йен. Страховые полисы выросли на 1,0% до 382 трлн йен, поскольку более слабая иена привела к увеличению баланса действующих полисов, выраженных в иностранной валюте.

Напротив, доля японских государственных облигаций, удерживаемых Банком Японии, за исключением казначейских дисконтных векселей, падала в течение двух кварталов подряд до 53,25%. Из общего баланса в 1,082 трлн йен Банк Японии удерживал 576 трлн йен.

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