SoftBank Group проведёт анализ данных с помощью ИИ для лечения рака
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Токио, 27 июня (Jiji Press). Корпорация SoftBank Group Corp. сообщила, что к концу этого года запустит услугу, которая будет предлагать подходящее лечение рака путём анализа генетической информации и других данных здравоохранения с использованием искусственного интеллекта.
Японский технологический инвестор создаст совместное предприятие с американским стартапом Tempus AI Inc. для запуска такого сервиса в Японии в целях продвижения индивидуально подобранных лекарств. Совместное предприятие начнёт работу в августе.
«Пришло время, когда ИИ внесёт свой вклад в медицинскую помощь», – заявил председатель и генеральный директор SoftBank Group Сон Масаёси на пресс-конференции в Токио.
Говоря о потенциале искусственного сверхинтеллекта, который, по прогнозам, будет в 10 000 раз умнее человека, Сон сказал: «Я думаю, что это позволит спасти людей от трудноизлечимых болезней, которые не удалось бы спасти с помощью человеческой мудрости».
Совместное предприятие SB Tempus Corp. будет иметь капитал в размере 30 миллиардов йен и будет в равной степени инвестировано SoftBank Group и Tempus AI.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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