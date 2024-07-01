Японский бизнес ожидает проблем от введения новых банкнот
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Токио, 29 июня (Jiji Press). Выпуск в оборот новых банкнот в Японии, назначенный на 3 июля, создаёт проблемы для ресторанов и других предприятий в стране.
Fukumen Tomo, ресторан лапши рамэн в Токио, в мае потратил около 300 000 йен на замену деталей автомата по продаже талонов, чтобы принимать новые банкноты номиналом 10 000, 5 000 и 1000 йен.
Оикава Томонори, 53-летний владелец ресторана, пожаловался, что банкноты выпускаются по усмотрению правительства, но субсидий от него нет. «Экономически тяжело нести полное бремя расходов», сказал он.
Оикава рассматривает возможность повышения цен в меню, чтобы покрыть расходы, но он обеспокоен тем, что такой шаг может оттолкнуть клиентов.
Некоторые местные органы власти оказывают помощь предприятиям, чтобы они могли использовать новые банкноты. Начиная с 1 июля район Кацусика в Токио будет предоставлять малым предприятиям субсидии в размере до 300 000 йен, чтобы покрыть половину стоимости приобретения совместимых с новыми банкнотами автоматов по продаже талонов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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