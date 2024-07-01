ANA и JAL обещают жёстко реагировать на притеснения со стороны клиентов

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines представили совместную политику по борьбе с притеснениями сотрудников со стороны клиентов и пообещали решительно действовать и систематически реагировать на подобные акты.

Этот шаг двух крупнейших японских авиакомпаний направлен на защиту сотрудников при сохранении высокого качества услуг.

Компании определяют притеснение клиентов как действие, наносящее ущерб рабочей среде сотрудников путём использования более высокого статуса в качестве клиента с нарушением закона или требующее ответа, который выходит за рамки социально приемлемого диапазона. Среди прочего они приводят в качестве примеров чрезмерные требования, нападения и сексуальные домогательства.

Сотрудники ANA и JAL будут решать проблемы притеснения клиентов в соответствии с руководствами обеих компаний.

По данным ANA и JAL, в 2023 финансовом году, который закончился в марте, в каждой компании было подтверждено около 300 случаев преследования со стороны клиентов, в том числе в колл-центрах, аэропортах и ​​самолётах.

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