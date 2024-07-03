В Японии 3 июля введут в обращение новые банкноты

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Токио, 2 июля (Jiji Press). С 3 июля в Японии впервые за 20 лет введут в обращение новые банкноты нового дизайна.

На новой 10 000-йеновой купюре изображён портрет Сибусавы Эйити, одного из самых выдающихся бизнесменов страны современной эпохи. На новой 5000-йеновой купюре – Цуда Умэко, основательница нынешнего Университета Цуда, а на новой 1000-йеновой купюре – Китасато Сибасабуро, бактериолог, открывший чумную палочку.

В новых купюрах реализованы такие передовые меры по борьбе с подделками, как технология 3D-голограммы, которая впервые в мире применяется для банкнот.

Эта технология заставляет портрет двигаться в трёх измерениях при наклоне купюры. Кроме того, на заднем плане водяного знака купюры находится тонкий узор, что затрудняет подделку.

Кроме того, используется специальная технология рельефной печати, позволяющая людям с нарушениями зрения легче идентифицировать купюры на ощупь.

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