В Японии в 2028 финансовом году откроются круизы Disney

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Ураясу, префектура Тиба, 9 июля (Jiji Press). Оператор токийского Диснейленда Oriental Land Co. сообщил, что начнёт круизы Disney в Японии в 2028 финансовом году.

Для круизного сервиса с 2025 финансового года будет построено новое судно водоизмещением 140 000 тонн и вместимостью около 4000 пассажиров по образцу самого большого из пяти судов, которые в настоящее время эксплуатируются для круизов Disney в Соединенных Штатах, начавшихся в 1998 году.

На новом судне будет представлен широкий спектр удобств, включая музыкальный театр, бассейн, водную горку, бар и спа, а также ресторан, где пассажиры смогут наслаждаться шоу с участием персонажей Диснея во время еды. Это будет одно из крупнейших круизных судов, зарегистрированных в Японии.

Oriental Land инвестирует в круизный бизнес в общей сложности около 330 млрд йен. Ожидается, что ежегодное количество пассажиров достигнет около 400 000 через несколько лет, а объем продаж прогнозируется на уровне около 100 млрд йен.

Первоначально новый круизный лайнер будет курсировать от двух до четырёх суток, отправляясь из портов в столичном регионе Токио и возвращаясь обратно. В будущем Oriental Land рассмотрит маршрут, включающий зарубежные порты.

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