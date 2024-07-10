В Японии в 2028 финансовом году откроются круизы Disney
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Ураясу, префектура Тиба, 9 июля (Jiji Press). Оператор токийского Диснейленда Oriental Land Co. сообщил, что начнёт круизы Disney в Японии в 2028 финансовом году.
Для круизного сервиса с 2025 финансового года будет построено новое судно водоизмещением 140 000 тонн и вместимостью около 4000 пассажиров по образцу самого большого из пяти судов, которые в настоящее время эксплуатируются для круизов Disney в Соединенных Штатах, начавшихся в 1998 году.
На новом судне будет представлен широкий спектр удобств, включая музыкальный театр, бассейн, водную горку, бар и спа, а также ресторан, где пассажиры смогут наслаждаться шоу с участием персонажей Диснея во время еды. Это будет одно из крупнейших круизных судов, зарегистрированных в Японии.
Oriental Land инвестирует в круизный бизнес в общей сложности около 330 млрд йен. Ожидается, что ежегодное количество пассажиров достигнет около 400 000 через несколько лет, а объем продаж прогнозируется на уровне около 100 млрд йен.
Первоначально новый круизный лайнер будет курсировать от двух до четырёх суток, отправляясь из портов в столичном регионе Токио и возвращаясь обратно. В будущем Oriental Land рассмотрит маршрут, включающий зарубежные порты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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