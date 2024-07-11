Япония и Южная Корея возобновили рабочие переговоры по вопросам обороны после 9 лет

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Токио, 10 июля (Jiji Press). Правительства Японии и Южной Кореи возобновили рабочий диалог по вопросам обороны 10 июля, спустя почти девять лет после последних переговоров в августе 2015 года.

Возобновление произошло после того, как в прошлом месяце в Сингапуре министры обороны двух стран договорились о мерах по предотвращению повторения инцидента 2018 года, когда южнокорейский военный корабль направил свой радар управления огнём на самолет Морских сил самообороны Японии.

Встреча 10 июля прошла в Токио, в ней приняли участие Андо Ацуси, заместитель генерального директора Бюро оборонной политики Министерства обороны Японии, и Ли Сын Бом, генеральный директор Бюро международной политики Министерства обороны Южной Кореи.

Стороны подтвердили успешное осуществление обменов на высоком и рабочем уровнях по вопросам оборонного сотрудничества.

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