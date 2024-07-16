Полиция Японии усилит меры безопасности после покушения на Трампа
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Токио, 15 июля (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии 14 июля поручило префектурным полицейским управлениям по всей стране усилить меры безопасности для политиков во время уличных выступлений и других мероприятий после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа.
В частности, полицейским управлениям 47 префектур страны было настоятельно рекомендовано усилить бдительность в районах вокруг мест проведения мероприятий, включая места за пределами мест скопления зрителей.
Мужчина открыл огонь по Трампу во время предвыборного митинга в Пенсильвании 14 июля. По данным Федерального бюро расследований США и местных СМИ, выстрелы были произведены с крыши здания за пределами места проведения мероприятия. В результате нападения Трамп получил неопасные для жизни ранения.
Национальное полицейское агентство также поручило префектурным полицейским управлениям обеспечить использование защитных устройств и оборудования, таких как пуленепробиваемые заграждения, для защиты политиков от нападений сзади.
В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо был смертельно ранен выстрелом в спину во время выступления с предвыборной речью в городе Нара.
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