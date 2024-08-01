Россия заявила, что пакт о посещении японских могил бывшими жителями островов более не действителен
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Токио, 31 июля (Jiji Press). Россия считает недействительным соглашение с Японией, заключенное в 1986 году, о посещении бывшими японскими жителями семейных могил на удерживаемых Россией островах в северо-западной части Тихого океана, сообщил японский законодатель Судзуки Мунэо, посетивший Москву.
Российский чиновник выразил такую точку зрения в ответ на просьбу Судзуки возобновить досрочно программу, позволяющую посещать захоронения на островах Эторофу, Кунасири и Сикотан, а также на островах Хабомаи, находящихся в центре многолетнего двустороннего территориального спора.
Россия захватила четыре острова, известные в Японии под общим названием Северные территории, в последние дни Второй мировой войны.
В ходе своего визита в российскую столицу Судзуки, член Палаты советников, верхней палаты парламента, провёл 30 июля переговоры с российскими официальными лицами, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, бывшего посла России в Японии.
В сентябре 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России на Украину, Москва в одностороннем порядке расторгла соглашение с Японией о программе, разрешающей японцам безвизовые посещения островов, в ответ на санкции Японии против Москвы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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