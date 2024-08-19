В Японии на одном из островов Сэнкаку спасли мексиканца

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Наха, префектура Окинава, 17 августа (Jiji Press). Береговая охрана Японии спасла мексиканца с острова Уоцури в архипелаге Сэнкаку в префектуре Окинава, сообщили официальные лица.

По словам официальных лиц 11-го регионального управления в административном центре префектуры городе Наха, его, предположительно, прибило к острову после того, как он отплыл на каноэ с самого западного острова Японии, Ёнагуни, также входящего в состав Окинавы.

По данным регионального управления, которое спасло этого человека, патрульный корабль заметил мужчину с каноэ, который, очевидно, звал на помощь на восточном побережье Уоцури около 14:40 16 августа. Его спасли с помощью вертолёта около 17:00.

По словам официальных лиц, на острове Ёнагуни из жилого комплекса пропал гражданин Мексики, и, судя по всему, именно его и спасли на Уоцури.

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