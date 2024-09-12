«Облегчить увольнения для сокращения неравенства»: кандидат на пост лидера правящей партии Японии предлагает реформы трудового законодательства

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Коно Таро, 61-летний министр по цифровым вопросам и кандидат на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, выступил с неожиданным предложением по реформированию трудового законодательства. В интервью агентству Jiji Press 4 числа он заявил о необходимости ослабления правил увольнения.

«Нынешняя система, обязывающая компании пожизненно сохранять рабочие места, заставляет их колебаться при переводе временных работников в постоянные. Создание более гибкой системы найма поможет сократить разрыв между постоянными и временными сотрудниками», - пояснил Коно.

Признавая важность защиты прав работников, закрепленную в Трудовом кодексе, политик подчеркнул необходимость разработки четких правил денежной компенсации при одностороннем увольнении по инициативе работодателя.

Коно также акцентировал внимание на экономических аспектах своего предложения: «Сегодняшней японской экономике прежде всего необходимо укрепление личного потребления. Мы должны сосредоточиться на повышении заработной платы». Он выразил готовность приложить все усилия для роста зарплат, в том числе через повышение мобильности рабочей силы.

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