Два российских патрульных самолета пролетели вдоль побережья Японии

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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Два российских патрульных самолета Ту-142 пролетели вдоль побережья Японии, что побудило Воздушные силы самообороны Японии поднять в воздух истребители в ответ, сообщило Министерство обороны Японии.

По данным Объединённого штаба министерства обороны РФ, российские самолеты вылетели из воздушного пространства над Японским морем и проследовали через Цусимский пролив в Восточно-Китайское море.

Самолётты появились в небе над Тихим океаном, пролетев между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко на юго-западе префектуры, а затем направились на север к морю у самой северной префектуры Хоккайдо.

Затем они отправились на континент Евразия через Северные территории.

Это был первый полёт российских военных самолетов вдоль побережья Японии с июня 2019 года, когда два российских бомбардировщика дважды вторглись в воздушное пространство Японии.

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