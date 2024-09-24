Кисида добивается «конкретных действий» по реформе Совета Безопасности ООН

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Нью-Йорк, 22 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул необходимость «конкретных действий» по реформированию Совета Безопасности ООН в своём выступлении на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, поскольку в следующем году будет отмечаться 80-я годовщина создания Организации Объединенных Наций, «мы должны предпринять конкретные действия по реформированию Совета Безопасности».

«Япония полна решимости продолжать вносить вклад в достижение и поддержание международного мира и безопасности путём укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, в реформированном Совете (Безопасности)», – добавил Кисида.

Очевидно, имея в виду неспособность Организации Объединенных Наций функционировать должным образом во время таких кризисов, как вторжение России в Украину, Кисида сказал: «Саммит будущего стал свидетелем чёткого призыва государств-членов к действиям по реформированию, при этом большинство поддержало расширение как постоянных, так и непостоянных мест (в Совете Безопасности)».

Он сказал: «Подавляющее большинство также остро осознаёт жизненно важную роль Совета Безопасности в обеспечении международного мира и безопасности, а также настоятельную необходимость его реформирования и восстановления доверия к его эффективности».

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