Российский военный самолёт 23 сентября трижды вторгался в воздушное пространство Японии

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Токио, 23 сентября (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что патрульный самолёт российских ВС трижды в один и тот же день вторгся в воздушное пространство Японии у самой северной префектуры Японии Хоккайдо.

В ответ на это в воздух были подняты истребители Воздушных сил самообороны Японии, которые впервые применили сигнальные ракеты, излучающие интенсивное тепло и свет.

Правительство Японии выразило России по дипломатическим каналам крайне решительный протест и призвало её не повторять нарушения воздушного пространства.

Ранее российский военный самолёт вторгался в воздушное пространство Японии в 2019 году.

«(Последние действия России) крайне прискорбны, и мы будем находиться в полной готовности и проводить тщательные мероприятия по наблюдению», – заявил журналистам 23 сентября генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса.

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