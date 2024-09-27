Эсминец морских сил самообороны Японии впервые прошел через Тайваньский пролив: смена подхода, сдерживание китайской экспансии?

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Токио, 26 сентября (Jiji Press) -- Стало известно, что эсминец морских сил самообороны Японии впервые с момента их создания прошел через Тайваньский пролив. Об этом 26 сентября сообщил представитель правительства. Предполагается, что это решительный шаг, направленный на сдерживание Китая, который наращивает военную активность вокруг Японии. Китай, считающий Тайвань «сердцевиной своих ключевых интересов», выразил протест.

По словам источника, эсминец «Сазанами» (база Куре, префектура Хиросима) 25 сентября двигался на юг со стороны Восточно-Китайского моря. Корабли Австралии и Новой Зеландии также прошли через пролив. Сообщается, что они направляются для участия в совместных учениях в Южно-Китайском море.

США и европейские страны, считая Тайваньский пролив международными водами, регулярно проводят через него свои корабли, отстаивая «свободу судоходства». Япония же до сих пор воздерживалась от таких действий, чтобы не провоцировать Китай.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Йосимаса на пресс-конференции 26 сентября выразил «сильную обеспокоенность» недавней военной активностью Китая. Он подчеркнул: «Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и обеспечивать полную готовность к наблюдению и патрулированию».

В августе китайский разведывательный самолет Y-9 нарушил воздушное пространство над островами Данджо в префектуре Нагасаки, а гидрографическое судно вошло в территориальные воды около острова Якусима в префектуре Кагосима. 18 сентября авианосец «Ляонин» вошел в прилежащую зону между островами Ириомоте и Йонагуни в префектуре Окинава, а 23 сентября китайские корабли совместно с российскими прошли через пролив Соя. Похоже, что правительство выбрало жесткие меры, чтобы показать отсутствие политического вакуума даже в период смены власти, связанный с выборами председателя Либерально-демократической партии.

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