Мэры токийских районов просят людей соблюдать правила во время Хэллоуина

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Мэры двух районов в центре Токио призвали людей соблюдать правила во время празднования Хэллоуина.

Районы Сибуя и Синдзюку приняли постановление, запрещающее распитие спиртных напитков на улицах в центре города в период празднования Хэллоуина после того, как распитие спиртных напитков на улицах среди молодёжи и иностранных гостей Японии стало проблемой.

Выступая на пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов Японии в Токио, мэр округа Сибуя Хасэбэ Кэн раскрыл план, призванный призвать правительство Японии и столичное правительство Токио усилить меры по борьбе с чрезмерным туризмом или негативным влиянием наплыва туристов на повседневную жизнь местных жителей. «Мы призовём людей прекратить раздражающие действия», – заявил на той же пресс-конференции мэр района Синдзюку Ёсидзуми Кэнъити.

В районе Сибуя молодые люди, одетые в костюмы для Хэллоуина, неоднократно появлялись в состоянии алкогольного опьянения и шумели около станции Сибуя, что побудило район принять в 2019 году постановление, запрещающее распитие спиртных напитков на улицах в определённое время года, включая сезон Хэллоуина.

После того, как в мае 2023 года Япония перевела COVID-19 в категорию более низкого риска в соответствии с законом о контроле за инфекционными заболеваниями, ограничения на передвижение были сняты, и употребление спиртного в общественных местах иностранными гостями страны и другими лицами стало нормой. Постановление района Сибуя было пересмотрено в июне этого года, чтобы запретить распитие спиртного на улицах в течение всего года, и оно вступает в силу 8 октября.

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