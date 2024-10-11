Глава полиции Японии: «Серьезно относимся к оправданию человека, несправедливо осужденного 57 лет назад»

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Токио, 10 октября (Jiji Press) -- Комментируя окончательное оправдание 88-летнего Хакамады Ивао в ходе повторного судебного разбирательства по делу об убийстве четырех членов семьи в префектуре Сидзуока в 1966 году, глава Национального полицейского агентства Цуюки Ясухиро заявил на регулярной пресс-конференции 10 октября: «Национальное полицейское агентство также воспринимает это очень серьезно».

Глава Цуюки отметил: «Я получил сообщение о том, что полиция префектуры Сидзуока проведет повторную проверку фактов», и добавил: «Если будут какие-либо уроки на будущее, мы обязательно их учтем и будем стремиться к еще более тщательному и надлежащему расследованию». Он не стал напрямую комментировать тот факт, что решение окружного суда Сидзуоки о оправдании в ходе повторного судебного разбирательства признало фальсификацию доказательств следственными органами.

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