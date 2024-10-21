Страны G-7 обеспокоены учениями Китая вокруг Тайваня

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Группа семи крупнейших держав выразила обеспокоенность недавними масштабными военными учениями Китая вокруг Тайваня на своей первой встрече министров обороны, состоявшейся в Неаполе, Италия.

В заявлении, опубликованном после встречи 18 октября, министры стран «Большой семёрки» заявили: «Мы обеспокоены провокационными действиями», подразумевая китайские учения вокруг Тайваня, проведенные 14 октября.

«Мы подтверждаем, что поддержание мира и стабильности в районе Тайваньского пролива имеет решающее значение для международной безопасности и процветания», – говорится в заявлении.

Выразив «серьёзную обеспокоенность» ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, министры также заявили, что они «решительно выступают против постоянного препятствования Китаем свободе судоходства, милитаризации спорных объектов, а также принуждающих и запугивающих действий».

Официальные лица Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза подтвердили своё намерение расширить участие стран «Большой семёрки» в региональных учениях и углубить оперативное сотрудничество в целях стабилизации ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

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