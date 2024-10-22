К 2040 году мировые продажи электромобилей могут вырасти в шесть раз

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Токио, 21 октября (Jiji Press). Согласно исследованию частной исследовательской компании Fuji Keizai Co. из Токио, ожидается, что мировые продажи новых электромобилей увеличатся примерно в шесть раз до 57,13 млн единиц в 2040 году с примерно 10,04 млн единиц в 2023 году.

По словам Fuji Keizai, продажи электромобилей, скорее всего, продемонстрируют значительный рост в Китае, Северной Америке и Индии, чему будут способствовать государственная поддержка и развитие современных аккумуляторных батарей и зарядной инфраструктуры.

Ожидается, что продажи в Китае и Северной Америке вырастут в 3,6 раза и 9,1 раза соответственно с 2023 по 2024 год, что составит около 60% от общего объёма. Индия, где в 2023 году было продано 80 000 единиц, как ожидается, станет крупным рынком с 4,23 миллионами единиц в 2040 году.

По прогнозам, продажи в Японии вырастут с 100 000 до 1,96 млн единиц. Ожидается, что продажи электромобилей превзойдут продажи гибридных автомобилей к середине 2030-х годов, сказал Fuji Keizai.

По словам Fuji Keizai, оптимистичные перспективы мировых продаж электромобилей отражают развитие технологий производства аккумуляторов и активизацию усилий по сокращению выбросов углерода во всем мире, включая ужесточение правил выбросов выхлопных газов.

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