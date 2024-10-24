Honda отзовёт 720 000 автомобилей в США из-за возможной утечки топлива

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Нью-Йорк, 22 октября (Jiji Press). Японская компания Honda Motor Co. отзовёт около 720 000 автомобилей в Соединённых Штатах из-за проблем с топливным насосом, сообщили представители Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

По словам чиновников, трещины в топливном насосе высокого давления могут привести к утечке топлива, а риск возникновения пожара может возрасти, если имеется источник возгорания.

Отзыву подлежат седаны Accord 2023–2024 годов и гибридные модели внедорожников CR-V 2023–2025 годов.

По данным Honda, компания получила 145 жалоб, однако о пострадавших не сообщалось. Насосы, признанные неисправными, будут заменены.

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