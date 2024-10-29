Toyota и NTT будут совместно разрабатывать технологию автоматической помощи водителю

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Токио/Нагоя, 28 октября (Jiji Press). Toyota Motor Corp. и Nippon Telegraph and Telephone Corp. планируют сотрудничать в области исследований и разработок системы помощи водителю, которая будет использовать инфраструктуру оптической связи нового поколения и искусственный интеллект, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Две японские компании совместно потратят 500 миллиардов йен на проект по разработке технологии предотвращения дорожно-транспортных происшествий и планируют вывести её на рынок в 2028 году.

Новая система помощи водителю, разработанная двумя фирмами, будет собирать данные об окружающей дорожной обстановке с помощью датчиков. ИИ будет в режиме реального времени анализировать вероятность аварии и автономно управлять транспортными средствами в зависимости от ситуации.

Система будет использовать платформу оптической связи нового поколения IOWN, разрабатываемую NTT, для обработки большого объёма данных, необходимых для анализа.

IOWN использует свет вместо электрических сигналов для увеличения пропускной способности связи и экономии энергии и, как ожидается, будет поддерживать так называемый стандарт 6G, который заменит стандарт сверхскоростной беспроводной связи большой проводимости 5G.

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