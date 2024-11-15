Японская экспертная группа призывает к обсуждению вопроса смертной казни
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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Япония должна создать форум для обсуждения системы смертной казни, включая её возможную отмену, поскольку смертная казнь имеет много недостатков, заявила группа, в которую вошли бывшие руководители правоохранительных органов.
Правительству следует рассмотреть возможность воздержаться от приведения в исполнение смертных приговоров до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение по этому вопросу, говорится в докладе комиссии, опубликованном 13 ноября.
Группа экспертов под председательством профессора аспирантуры Университета Тюо Иды Макото предложила создать платформы для обсуждения этого вопроса в парламенте Японии и кабинете министров.
«Если казни проводятся на основе ошибочных судебных разбирательств, происходят необратимые нарушения прав человека», – говорится в докладе. Там также отмечено, что отмена смертной казни является глобальной тенденцией, и продолжение казней нанесёт ущерб имиджу Японии как страны, уважающей права человека.
Группа также заявила, что сдерживающий эффект смертной казни не был научно доказан и что не было дано никаких объяснений тому, почему для некоторых приговорённых смертная казнь не выполняется в течение длительного времени.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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