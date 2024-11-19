Прокуроры требуют бессрочного заключения за убийство «Дон Жуана из Кисю»
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Токио, 18 ноября (Jiji Press). Японские прокуроры потребовали бессрочного тюремного заключения по делу 28-летней женщины, подозреваемой в убийстве своего тогдашнего мужа, богатого бизнесмена по прозвищу «Дон Жуан из Кисю».
Судо Саки, вероятно, убила 77-летнего Нодзаки Косукэ в Танабэ, префектура Вакаяма. Кисю – старое название региона, в который входит Вакаяма.
Защита настаивала на невиновности. В своем заключительном слове Судо заявила, что хочет, чтобы суд вынес решение на основе доказательств.
Решение должно быть вынесено 12 декабря.
Требуя бессрочного тюремного заключения, как заявило обвинение, Нодзаки лишился жизни и имущества, что является тяжким ущербом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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