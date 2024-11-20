Премьер-министр Японии на саммите G-20 призвал к уменьшению опасности стихийных бедствий

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Рио-де-Жанейро, 18 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру призвал к более решительным мерам по уменьшению опасности стихийных бедствий на саммите Группы двадцати крупнейших экономик.

В первый день двухдневного саммита в бразильском Рио-де-Жанейро Исиба также заявил, что нельзя терять времени, поскольку необходимо бороться с масштабными стихийными бедствиями, такими как землетрясения и тайфуны.

Он упомянул о плане своей администрации по созданию правительственного агентства, занимающегося вопросами уменьшения опасности бедствий, добавив, что его страна хочет поделиться идеями и опытом с другими членами G-20 в целях улучшения условий проживания и создания запасов.

Исиба заявил, что Совет Безопасности ООН, считающийся недееспособным в условиях военной агрессии России против Украины, по-прежнему неспособен решать текущие вопросы.

Он также призвал к конкретным обсуждениям по вопросу увеличения числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности.

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