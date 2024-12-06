Китайские патрульные корабли вошли в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 5 декабря (Jiji Press) -- Два корабля береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сэнкаку города Исигаки в префектуре Окинава, самой южной части Японии.

Патрульное судно береговой охраны Японии потребовало от двух кораблей «Хайцзин» покинуть японские воды после того, как они попытались приблизиться к японскому рыболовному судну. Это первый случай с 8 ноября, когда китайские официальные суда вошли в японские воды у островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.

По данным 11-го регионального управления береговой охраны в Нахе, столице Окинавы, два корабля вошли в территориальные воды в районе к востоко-северо-востоку от острова Тайсё архипелага Сэнкаку в период между 4:45 и 4:50 утра, и покинули территориальные воды около 19:10 того же дня.

Китай претендует на эти острова, находящиеся под управлением Японии, и называет их Дяоюй.

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